Главарь попался последним: в Челябинской области поймали беглого лидера банды, воровавшей нефть

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области вынесли приговор главарю преступного сообщества, промышлявшего воровством нефти. Ранее осудили 15 его подельников. Руководитель банды скрывался пять лет, но весной нынешнего года его задержали в Магнитогорске. Теперь мужчину признали виновным в краже нефти из магистрального трубопровода и приговорили к трем с половиной годам заключения. Наказание ему предстоит отбывать в колонии строгого режима.

Нефть выкачивали из трубопровода Нижневартовск-Курган-Куйбышев, который проходит по территории садоводческого товарищества в Златоусте. Именно возле дач в 2017 году с поличным поймали трех похитителей.

Затем полицейские нашли еще 12 сообщников. Оказалось, что из нефтепровода преступники похитили более 600 тонн нефти. Ущерб оценили в 125 млн рублей.

Участников банды ловили сразу 16 следственно-оперативных групп в разных районах Челябинской области и соседнего Башкортостана. Во время расследования нашли подпольный завод, где перерабатывали украденную нефть.

Всем похитителям суд назначил наказание. Дольше всего от ответственности удавалось уходить двум руководителям банды. Первого поймали в 2018 году в Казани и приговорили к 4 годам лишения свободы. Теперь Златоустовский городской суд вынес приговор и второму.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru