Глава СКР раскритиковал Челябинскую область за незаконное прекращение уголовных дел

Южный Урал оказался в четверке регионов, чьей работой недоволен Бастрыкин. Фото: скрин видео совещания

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал Челябинскую область в числе четырех регионов, где незаконно прекращают уголовные дела. Такое заявление он сделал на оперативном совещании, основной темой которого было расследование дел 5-20-летней давности.

— Есть территории, где работа неважно построена – это Ингушетия, Костромская, Воронежская, Орловская и Саратовская области. Незаконно прекращаются уголовные дела в Республике Марий Эл, Московской, Брянской и Челябинской областях, - заявил Бастрыкин, поручив провести проверку в трех подразделениях, правда, не уточнил, в каких именно.

В 2022 году в суд передано 1324 уголовных дела о преступлениях прошлых лет. Это вдвое больше, чем годом ранее. Глава СКР отметил, что в данном направлении хорошо работали сотрудники в Приморском крае, Тюменской, Курганской и Ярославской областях.

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