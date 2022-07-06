Доставили в больницу с мигалками: в Челябинской области сотрудники ДПС спасли водителя, которому стало плохо на трассе

Сотрудники ДПС отвезли мужчину в больницу. Фото: ГИБДД по Челябинской области

На въезде в город Касли Челябинской области жителю Екатеринбурга, который добирался из Челябинска домой, резко стало плохо за рулем. Мужчина посадил за баранку свою супругу, так они добрались до патруля ДПС.

— К патрулирующему экипажу ДПС обратился мужчина, который ехал на Hyundai Solaris. Он сообщил, что ему стало резко плохо и нужна срочная медицинская помощь, — сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

В это время мужчина уже посадил за руль свою жену. Тогда инспекторы старший лейтенант полиции Андрей Котов и лейтенант полиции Иван Данилин решили помочь паре добраться до больницы. Они пересадили его в служебный автомобиль ДПС с мигалками и звуковыми сигналами доехали до медучреждения. Там о пациенте уже предупредили. Медики оказали мужчине необходимую помощь.

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