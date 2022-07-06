Михаил Турецкий со своим хором приедут в Челябинск на День металлурга

Хор Турецкого - гость Дня металлурга в Челябинске.
Фото: Алексей ФОКИН
В субботу, 16 июля, на Театральной площади в Челябинске пройдет большой концерт, посвященный Дню металлурга. Как сообщают в мэрии, для челябинцев выступят Народный артист России, музыкант Михаил Турецкий, а также его арт-группы - «Хор Турецкого» и SOPRANO.
— Концерт откроет выступление лауреатов Фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна — 2022», — добавили в мэрии.
Начало концерта в 19:00. В Челябинске в 2022 году День металлурга будут праздновать с 14 по 16 июля. Полная программа празднования – в материале КП-Челябинск.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru