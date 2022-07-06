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Общество6 июля 2022 13:19

Михаил Турецкий со своим хором приедут в Челябинск на День металлурга

Концерт пройдет на Театральной площади
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Хор Турецкого - гость Дня металлурга в Челябинске.

Хор Турецкого - гость Дня металлурга в Челябинске.

Фото: Алексей ФОКИН

В субботу, 16 июля, на Театральной площади в Челябинске пройдет большой концерт, посвященный Дню металлурга. Как сообщают в мэрии, для челябинцев выступят Народный артист России, музыкант Михаил Турецкий, а также его арт-группы - «Хор Турецкого» и SOPRANO.

— Концерт откроет выступление лауреатов Фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна — 2022», — добавили в мэрии.

Начало концерта в 19:00. В Челябинске в 2022 году День металлурга будут праздновать с 14 по 16 июля. Полная программа празднования – в материале КП-Челябинск.

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