Михаил Турецкий со своим хором приедут в Челябинск на День металлурга

Хор Турецкого - гость Дня металлурга в Челябинске. Фото: Алексей ФОКИН

В субботу, 16 июля, на Театральной площади в Челябинске пройдет большой концерт, посвященный Дню металлурга. Как сообщают в мэрии, для челябинцев выступят Народный артист России, музыкант Михаил Турецкий, а также его арт-группы - «Хор Турецкого» и SOPRANO.

— Концерт откроет выступление лауреатов Фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна — 2022», — добавили в мэрии.

Начало концерта в 19:00. В Челябинске в 2022 году День металлурга будут праздновать с 14 по 16 июля. Полная программа празднования – в материале КП-Челябинск.

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