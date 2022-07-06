Так надежнее: ипотечники Челябинска все чаще стали рассчитывать на помощь родителей

Ипотека, в которой созаемщиками выступают родители, гасятся быстрее на 2-3 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске при получении ипотеки заемщики все чаще стали привлекать в качестве созаемщиков своих родителей, а не супругов. К таким выводам в ходе исследования пришли в Абсолют Банке.

— За последний год доля сделок с созаемщиками в регионе выросла в полтора-два раза. Это связано с тем, что чем выше совокупный доход, тем выше вероятность одобрения займа, - объяснила руководитель банка в Челябинске Юлия Нилова. – А доля тех, кто привлекает созаемщиков-родителей, за год выросла на 20%

Юлия Нилова добавила, что, как правило, такие ипотеки выплачивают на 2-3 года быстрее. Еще одна интересная тенденция – доля сделок, где основной заемщик – женщина, в Челябинске выросла на 15%.

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