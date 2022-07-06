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Происшествия6 июля 2022 15:04

Мужчину, который угнал в Челябинской области машину с ребенком, отправили в СИЗО на два месяца

Обвиняемого подозревают еще в одном покушении на угон авто
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Ребенок сидел пристегнутым в детском кресле.

Ребенок сидел пристегнутым в детском кресле.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 6 июля, Сосновский районный суд избрал меру пресечения мужчине, которого обвиняют в угоне машины со спящим ребенком. В СИЗО он проведет два месяца, сообщили в областной прокуратуре.

— Прокурор поддержал ходатайство следователя, указав, что обвиняемый совершил тяжкое преступление, находясь под административным надзором, — рассказали в областной прокуратуре. — Кроме того, он подозревается в покушении на угон автомобиля Рено в пос. Новое поле незадолго до совершения указанного преступления.

Напомним, 4 июля на заправке на трассе в Челябинской области 36-летний челябинец угнал «Лифан» с находившемся в нем пятилетним мальчиком. Женщина ехала из Каслей в Копейск и около одиннадцати вечера остановилась на заправке. Сделав несколько шагов, она обернулась и увидела, как дверь ее «Лифана» открывает неизвестный мужчина. Мать бросилась к машине, попыталась вытащить угонщика, но тот ее только оттолкнул и уехал. Мужчина спустя пару километров врезался в дорожное ограждение, где его увидели сотрудники ДПС.

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