Все-таки попался: в Челябинске поймали енота, который 10 дней хозяйничал в многоэтажке

Поймать енота не смогли ни спасатели, ни зоозащитники. Кадр с видео творческой группы «Апрель»

В Челябинске поймали енота-полоскуна, который больше 10 дней хозяйничал в челябинском арт-пространстве «Немузей мусора». Малышку, а это оказалась именно девочка, уже увезли в приют Карена Даллакяна «Спаси меня».

Напомним, животное обнаружили сотрудники музея, сначала приняв его за крысу. А потом началась целая спецоперация по его поимке, которая, к слову, не удалась. Хитрюгу не могли поймать ни спасатели, ни зоозащитники. Умный зверек обыграл все – вынув приманку и не попавшись в специально установленную клетку.

— В эту живоловку, которую поставили вчера и он ее игнорировал прошлую ночь, он и попался, — рассказала журналист Татьяна Авдеева. — В принципе енот чувствует себя хорошо, бодро. Конечно, требует ухода – на спине заметна проплешина.

Сейчас енот-полоскун в приюте «Спаси меня».

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