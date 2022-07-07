«Иногда выезжали на встречку»: заболевший на трассе водитель рассказал, как его спасали инспекторы ДПС

Автоинспекторы, которые помогли предпринимателю. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области сотрудники ГИБДД помогли водителю, который в пути внезапно почувствовал себя плохо. Сейчас мужчина пришел в норму и смог рассказать, что произошло в окрестностях Каслей.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», 35-летнй предприниматель Юрий поехал в Екатеринбург по делам вместе с супругой. По дороге муж и жена заехали к друзьям в Кыштым. Но вскоре после визита мужчина почувствовал себя плохо. Супруга заметила, что он сильно побледнел, и сменила его за рулем. Позже выяснилось, что у предпринимателя подскочило давление и началась тахикардия.

Пара решила ехать в больницу, но где искать ее в чужом городе, было непонятно. Вдобавок движение замедляли пробки. Тогда попросили помощи у дежуривших на дороге инспекторов ДПС.

Старший лейтенант полиции Андрей Котов и лейтенант Иван Данилин пересадили заболевшего мужчину в служебную машину, и помчались к врачам.

— Мы ехали с сиреной, иногда выезжали на встречку, — рассказал бизнесмен. — Когда приехали в больницу, в приемном покое врача не было. Медсестры отказывались давать лечение без предписания врача. Тогда ребята решили отвезти нас в скорую помощь. Там фельдшеры меня положили на кушетку, измерили давление, быстро сделали кардиограмму.

После трех инъекций мужчине стало лучше. Госпитализация ему не понадобилась, Юрия отпустили домой. Деловую поездку бизнесмен решил прервать и отложить. Предприниматель поблагодарил инспекторов ДПС, которве не бросили его без помощи

— Если бы не они, неизвестно, сколько я бы добирался до больницы в неизвестном городе. Надеюсь, парням хотя бы премию выпишут, — поделился Юрий.

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