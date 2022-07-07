Пятилетних девочек заставили чистить унитазы в детсаду в Челябинской области

После происшествия родители не приводят дочерей в детсад
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинской области родители возмутились поведением воспитательницы детского сада, которая отказалась от нормальных педагогических методов и стала унижать детей.
Об инциденте в Юрюзани рассказала депутат регионального Заксобрания Ольга Мухометьярова, к которой обратились за помощью родители малышей.
— Добрая воительница взяла за уши двух пятилетних девочек и, спустив на этаж ниже, в ясельную группу, заставила ершиком чистить унитазы и стирать «сопливчики», — сообщила депутат.
По словам Ольги Мухометьяровой, заведующая детсада №7 «Петушок» встала на сторону подчиненной и посоветовала горожанам забрать дочек в другое дошкольное учреждение. Девочек действительно больше не водят в детский сад.
Депутат призвала разобраться в ситуации прокуратуру и Рособрнадзор.
В региональной прокуратуре уже инициировали проверку.
— Будет дана правовая оценка соблюдению прав воспитанников, действиям должностных лиц дошкольного учреждения, а также исполнению детским учреждением законодательства об образовании, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
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