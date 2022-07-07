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Общество7 июля 2022 4:01

Пятилетних девочек заставили чистить унитазы в детсаду в Челябинской области

Проверку после жалоб родителей начали в прокуратуре
Елена КОЛЧИНА
После происшествия родители не приводят дочерей в детсад

После происшествия родители не приводят дочерей в детсад

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области родители возмутились поведением воспитательницы детского сада, которая отказалась от нормальных педагогических методов и стала унижать детей.

Об инциденте в Юрюзани рассказала депутат регионального Заксобрания Ольга Мухометьярова, к которой обратились за помощью родители малышей.

— Добрая воительница взяла за уши двух пятилетних девочек и, спустив на этаж ниже, в ясельную группу, заставила ершиком чистить унитазы и стирать «сопливчики», — сообщила депутат.

По словам Ольги Мухометьяровой, заведующая детсада №7 «Петушок» встала на сторону подчиненной и посоветовала горожанам забрать дочек в другое дошкольное учреждение. Девочек действительно больше не водят в детский сад.

Депутат призвала разобраться в ситуации прокуратуру и Рособрнадзор.

В региональной прокуратуре уже инициировали проверку.

— Будет дана правовая оценка соблюдению прав воспитанников, действиям должностных лиц дошкольного учреждения, а также исполнению детским учреждением законодательства об образовании, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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