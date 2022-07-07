Челябинская область продолжает укреплять сотрудничество с КНР в сфере АПК

Фото: Минсельхоз Челябинской области

Вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства, поставок сельскохозяйственной продукции, произведенной в Челябинской области, и оборудования для отрасли из КНР обсудили в Генеральном консульстве Китайской Народной Республики в г. Екатеринбурге на встрече консула по торгово-экономическим вопросам Чжао Цзюньфан и заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области Инны Подшиваловой.

В числе обсуждаемых вопросов - поставка из Китая оборудования для переработки зерновых культур и производства пищевой продукции, привлечения инвестиций в АПК.

Также по инициативе китайской стороны обсудили вопросы по организации поставок из Челябинской области органической продукции, продуктов глубокой переработки, мяса птицы и ряда зерновых культур в Китай.

Инна Подшивалова пригласила представителей официальных и деловых кругов Китая принять участие в деловой программе областной сельскохозяйственной выставки «АГРО-2022» с целью укрепления уже имеющихся связей и установления новых контактов.

В ходе встречи стороны подтвердили намерения о дальнейшем взаимодействии по вопросам продвижения продукции и расширения числа компаний, заинтересованных в развитии взаимовыгодных двусторонних отношений.