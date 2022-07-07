В Челябинске ФСБ, Росгвардия и полиция вместе ловили студента-второкурсника, навравшего по телефону

Челябинец решил развлечься, "эвакуировав" ТРК Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Молодой житель Челябинска занялся телефонным терроризмом. Он сообщил о минировании ТРК «Гагарин-парк». Бомбу в торговом центре не нашли. Тогда принялись искать звонившего. За эту работу совместно взялись сотрудники ФСБ, Росгвардии и полиции.

В итоге подозреваемого задержали. Это оказался студент второго курса. Молодой человек сознался, что совершил анонимный звонок, будучи пьяным и желая похулиганить.

В отношении челябинца собираются теперь возбудить уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте. Студенту грозит штраф от 500 до 700 тыс. рублей и лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Как сообщили в региональном УФСБ, в этом году в Челябинской области задержали уже 17 телефонных террористов, за анонимные сообщения о бомбах осудили 7 человек.

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