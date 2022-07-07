Свирепствуют повсюду: в Челябинской области клещи стали чаще кусать людей, пострадали уже 15 тыс. человек

Клещи переносят опасные вирусы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области в 2022 году резко выросло количество пострадавших от укусов клещей. С начала сезона за врачебной помощью обратились 15,3 тыс. укушенных, в том числе 3,9 тыс. детей. Для сравнения, за тот же период прошлого года медики помогли избавиться от впившихся клещей 12,4 тыс. человек.

Клещи свирепствуют во всех без исключения городах и районах Челябинской области.

— 177 человек госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит, — рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, энцефалитом уже заболели 20 человек. Еще 9 южноуральцев после укуса вредных членистоногих заразились клещевым боррелиозом.

Мы составили инструкцию, что предпринять после укуса клеща и куда нести паразита на исследование.

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