Зашуршали: на территории 20-летнего долгостроя в центре Челябинска начались работы

У "Адмирала" расчистили территорию. Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Около 20 лет жители Челябинска ждали, когда в центре города появится 22-этажная гостиница с вертолетной площадкой. Проект на улице Труда возле «Малахита» предприниматель Евгений Рогоза выполнил едва на четверть. И вот в июне на территории появились рабочие. КП-Челябинск попыталась выяснить, что там происходит.

Забор мозолит глаза уже пару десятков лет. Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

«Адмирал» начал строить в начале нулевых Евгений Рогоза. По плану в 22-этажном здании должны были быть торговые и офисные помещения, а на крыше – вертолетная площадка и фигура корабля. Но планам не суждено было сбыться.

Все намекает на то, что пора достраивать. Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Предприниматель не мог получить разрешение на строительство, что мотивировали обустройством на этом участке дорожной развязки. ТРК «завис» на уровне двух этажей, которые несколько раз выставляли на продажу. По некоторым данным, участок находился в аренде у ООО «УралБизнесСтрой», признанном банкротом.

Деревья убрали, теперь остов здания выглядит жутковато. Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

В прошлом году власти начали активно работать с долгостроями, по суду изымая участки, чтобы завершить строительство. Участок на Труда забрать по суду не вышло, его продал сам бизнесмен. Все это время на участке была тишина, в середине июня корреспонденты КП-Челябинск заметили технику. Уже заросшую территорию очистили от лишних деревьев, но само здание пока не трогают.

Новый владелец, как заверяет мэрия, должен завершить стройку за три года. Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

«Комсомольская правда-Челябинск» запросила в мэрии Челябинска информацию о новом собственнике и объекте, который планируют строить. Как сообщил начальник Управления градостроительных разрешений Администрации Челябинска Алексей Кутепов, с 1 февраля 2020 года разрешений на строительство каких-либо объектов на этом участке не выдавались:

— Заявления и документы на получение разрешения в администрацию города не поступали.

Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Мы сделали запрос в Росреестр, чтобы узнать, переходило ли право собственности, но в базе данных информации не оказалось. Тем не менее, анонсируя продажу «Адмирала» в мэрии указывали, что новый владелец объекта должен достроить его за три года.

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