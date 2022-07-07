«Пока только толкаются»: в Кургане выстроилась огромная очередь за пиццей по смешной цене

В основном стоят в очереди подростки. Фото: Инцидент | Курган / vk.com

В Кургане вернулись очереди. Больше пятидесяти человек выстроились в огромную вереницу за пиццей. Популярная сеть устроила акцию – «День пиццы». В честь этого праздника продают 2,5 тысячи штук «итальянской еды для бедняков» за 150 рублей. Мимо такой «халявы» горожане пройти не смогли и с утра встали в очередь голодных.

– Продают пиццу за 150 рублей! Время 8:30, вот такая сейчас очередь! Жесть, – рассказал об увиденном подписчик группы «Инцидент | Курган».

В основном в очереди стоят подростки. Но в толпе есть и взрослые люди. Как рассказал КП-Челябинск очевидец, пока драк за еду нет, но на самом входе в пиццерию люди начинают толкаться.

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