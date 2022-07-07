Даже картошка подешевела: в Челябинской области снижаются цены на продукты

с конца июня цены на продукты в супермаркетах начали снижаться Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области в последние две недели дешевеют продукты. Об этом сообщили в региональной Контрольно-счетной палате. Из 14 социально-значимых товаров, за ценами на которые следят аналитики, 12 стали стоить меньше.

Расти в цене продолжают только мука и говядина. Первая с 21 июня подорожала на 0,4% вторая – на 1%. Стоит отметить, что отслеживают только цену на мясо с костями, не на филе.

За две недели сильнее всего подешевела белокочанная капуста. Цена на нее в супермаркетах упала сразу на 22%. Гречневая крупа подешевела на 7%, соль на 6%. За сахар стали просить на 3% меньше, а цена на хлеб снизилась на 2,5%.

Меньше стоить стал даже картофель, который в предыдущие недели стабильно дорожал. За полмесяца его цена снизилась на 0,9%.

— Снижение цены на картофель связано с появлением на прилавках магазинов свежего урожая, — пояснили в КСП.

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