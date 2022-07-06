Фото: правительство Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы». Участники заседания – представители федеральных органов власти, а также главы регионов России - обсудили инструменты совершенствования межбюджетных отношений в целях выравнивания условий для социально-экономического развития и стимулирования инвестиционной активности в регионах в условиях внешнего санкционного давления.

Алексей Текслер как руководитель комиссии озвучил данные по ситуации с исполнением консолидированных бюджетов регионов. По итогам первого полугодия рост налоговых и неналоговых доходов к аналогичному периоду прошлого года составляет 27,1%. Однако рост сконцентрирован, прежде всего, в «сырьевых» регионах, в большинстве остальных он сравним с инфляцией или «догоняет» ее.

По словам Алексея Текслера, основная задача сегодня – это активизация экономической жизни.

- Для этого особенно важно сегодня не снижение, а, наоборот, наращивание бюджетных инвестиций, эффективное таргетирование курса рубля, дальнейшее снижение ключевой ставки, в целом наполнение экономики ликвидностью, в том числе через бюджетные и межбюджетные механизмы, - перечислил глава региона.

Также Алексей Текслер отметил, что ряд «антикризисных» решений, которые были внедрены в «ковидное» время, можно продлить на более длительный срок или зафиксировать.