В Челябинской области двое мужчин утонули, спасая лебедей

Спасатели помогли вытащить тело погибшего из пруда. Фото: Миасский пожарно-спасательный гарнизон

В поселки Мирный Чебаркульского района погибли двое мужчин. Они утонули, пытаясь вызволить попавших в ловушку лебедей.

Вечером 6 июля жители поселка заметили белоснежных птиц, запутавшихся в рыболовных сетях в пруду. Один из мужчин, не раздумывая, бросился в воду. Вызволяя лебедей, он и сам запутался в сетях. Спасать его поплыл другой мужчина, но также не смог выбраться из сетей. В результате оба добровольца утонули в 50 метрах от берега.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, третий житель поселка успел только вытащить на берег тело одного из погибших. Второго утонувшего доставили на сушу уже приехавшие по тревоге спасатели.

Все подробности трагедии сейчас выясняют полицейские.

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