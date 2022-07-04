Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с Акимом Костанайской области Архимедом Мухамбетовым. Встреча состоялась на площадке «Иннопром-2022». Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере промышленности, импортозамещения, туризма. Также состоялось подписание соглашения о развитии зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

Алексей Текслер предложил возобновить практику и провести Дни Костанайской области в Челябинске с участием бизнеса. Мероприятие может быть приурочено к 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. Учитывая приграничное положение Челябинской и Костанайской областей, губернатор предложил провести совместную работу с туроператорами регионов и рассмотреть возможность организации туров выходного дня.

Кроме того, стороны договорились организовать обмен информацией о потребностях и возможностях в рамках импортозамещения, организовать совместные бизнес-миссии в регионах. В рамках встречи состоялось подписание соглашения между компанией «Россети Урал» и ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области» о совместном развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей. Архимед Мухамбетов поддержал все предложения Алексея Текслера и поблагодарил губернатора за постоянное взаимодействие.