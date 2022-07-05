Фото: правительство Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в координационной сессии главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова и торговых представителей России в иностранных государствах. Мероприятие состоялось в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2022».

Участники обсудили системные меры поддержки внешней торговли, результаты деятельности системы торговых представительств и планы по ее развитию. Алексей Текслер поделился опытом внешнеэкономической деятельности региона и взаимодействия с торговыми представительствами.

- Помимо лидерства в отдельных направлениях промышленности, в Челябинской области работает крупный агропромышленный комплекс, - отметил Алексей Текслер. - Мука, которая у нас производится, крупы, макароны компаний «Макфа», «Увелка», являющихся лидерами по продажам во многих странах, экспортируется по всему миру, в первую очередь в страны СНГ.

Глава региона уточнил, что по итогам 2021 года область поднялась на 5 позиций в рейтинге субъектов РФ по объемам экспорта и заняла 13-е место, а также 7-е место по несырьевому неэнергетическому экспорту. Доля экспорта Челябинской области в российском экспорте составляет около 2%. Также Алексей Текслер предложил стандартизировать информацию о странах, где присутствуют торговые представительства, их финансовой системе, банках, других особенностях.