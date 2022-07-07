Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 июля 2022 6:21

«Нет оснований забирать из семьи»: мальчика, выброшенного матерью с шестого этажа, будет воспитывать отец

Мальчика, выброшенного матерью из окна в Челябинске, выписали из больницы и вернули отцу
Елена КОЛЧИНА
Трагедия произошла в многоэтажке на улице Богдана Хмельницкого в Челябинске

Трагедия произошла в многоэтажке на улице Богдана Хмельницкого в Челябинске

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Двенадцатилетнего челябинца, которого мать выбросила с шестого этажа, выписали из больницы. Ребенок вернулся к отцу. Информацию об этом подтвердили в региональном министерстве соцзащиты. После трагедии ребенка решили оставить в семье.

— На данный момент у органов опеки нет оснований забирать мальчика у папы, — сообщили в минсоцотношений.

Отец школьника работает в ЖЭКе. В день трагедии, когда мать вытолкнула из окна двоих сыновей и спрыгнула сама, мужчина был на работе. Женщина и трехлетний мальчик погибли после падения с высоты, а старший сын выжил. Неделю ребенок провел в реанимации, затем восстанавливался под присмотром врачей в общей палате.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru