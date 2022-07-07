«Нет оснований забирать из семьи»: мальчика, выброшенного матерью с шестого этажа, будет воспитывать отец

Трагедия произошла в многоэтажке на улице Богдана Хмельницкого в Челябинске
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
Двенадцатилетнего челябинца, которого мать выбросила с шестого этажа, выписали из больницы. Ребенок вернулся к отцу. Информацию об этом подтвердили в региональном министерстве соцзащиты. После трагедии ребенка решили оставить в семье.
— На данный момент у органов опеки нет оснований забирать мальчика у папы, — сообщили в минсоцотношений.
Отец школьника работает в ЖЭКе. В день трагедии, когда мать вытолкнула из окна двоих сыновей и спрыгнула сама, мужчина был на работе. Женщина и трехлетний мальчик погибли после падения с высоты, а старший сын выжил. Неделю ребенок провел в реанимации, затем восстанавливался под присмотром врачей в общей палате.
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