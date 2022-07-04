Фото: правительство Челябинской области

Челябинская область поднялась на две позиции, заняв четвертое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики субъектов РФ. Результаты рейтинга презентованы сегодня на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге.

Оценка проводится по пяти блокам: «Экономическое развитие региона», «Деловая активность региона. Молодежная политика. Промышленный туризм», «Взаимодействие региона с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности», «Нормативно-правовая база региона. Региональные меры государственной поддержки и институты развития». В этом году добавлен новый блок показателей – «Цифровая трансформация региона». Алексей Текслер прокомментировал результаты рейтинга:

- Я обратил внимание, что по всем пяти номинациям мы всегда были в ТОПе, видим стабильность не только в одной номинации, но есть еще над чем работать, - прокомментировал результаты Алексей Текслер. - Большое спасибо Минпромторгу, это мотивирует, заставляет по-новому посмотреть на те направления, на которые раньше могли не обращать внимание. Вы эти направления задаете, что дает положительный эффект. Будем двигаться вперед. Четвертое место неплохое, если смотреть все регионы нашей страны, но хотелось бы большего. Уверен, что, несмотря на все вызовы, которые перед нами стоят, мы сможем добиться лучших результатов.

Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных поблагодарил Алексея Текслера и команду Челябинской области за активное участие в формировании новой методики рейтинга.