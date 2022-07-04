В Челябинской области отметили День фермера хорошими показателями

Фото: правительство Челябинской области

Село Коелга стало местом проведения традиционного Дня Фермера. Именно здесь в этом году провели областной праздник, на который съехались руководители лучших хозяйств Челябинской области. Отметить достижения и текущие проблемы в Коелгу приехали губернатор Алексей Текслер заместитель губернатора Сергей Сушков, министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин, другие представители региональной и местной власти.

Глава региона поздравил и наградил лучшие хозяйства Челябинской области.

Алексей Текслер подчеркнул, что только за последние полгода в фермерских хозяйствах области виден прирост по подавляющему большинству показателей. И такие сравнительные результаты позволяют занимать лидирующие позиции по этому направлению в Уральском федеральном округе. В частности, по объему производства, и по числу фермерских хозяйств.

Так, к примеру, сегодня фермеры обрабатывают около 47 процентов всех сельскохозяйственных угодий и более 50 процентов общей посевной площади в регионе, продавая на рынке уже почти 50 процентов всего зернового урожая