Снова рост: заболеваемость коронавирусом в Челябинской области не сдает позиции

от Covid-19 лечатся 1,5 тыс. южноуральцев
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 93 новых случая коронавируса. В том числе заболели четверо детей школьного возраста.
Накануне заболеваемость показала минимум за месяц. Обнаружили 87 новых случаев инфекции. Но теперь показатель вернулся в рамки, которых придерживается с начала июня: плюс 88-94 заболевших ежедневно.
По данным регионального министерства здравоохранения к 7 июля, от коронавируса продолжают лечиться 1 475 жителей Челябинской области.
Три пациента за сутки умерли от ковидной пневмонии.
За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 335 276 южноуральцев.
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