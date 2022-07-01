В больницы Челябинской области передали 58 новых легковых автомобилей

Фото: правительство Челябинской области

В муниципалитеты Челябинской области переданы 58 новых легковых автомобилей для медицинских организаций региона. Перед отправкой их осмотрел губернатор Челябинской области Алексей Текслер, пообщавшись с главными врачами и сотрудниками медицинских учреждений.

- В этом году в рамках президентской программы модернизации первичного звена мы приобретаем 117 автомобилей. Важно, что автомобили в хорошей комплектации, с зимней резиной, водители отмечают комфортность. Почти каждый муниципалитет получит необходимую технику», – подчеркнул Алексей Текслер.

Новые «Ларгусы», «Гранты» и «Нивы» предназначены для оказания неотложной медицинской помощи, выезда медбригад к пациентам на дом, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

Новые машины отправятся в 18 муниципальных образований Челябинской области. Наибольшее количество автомобилей будут переданы в Еманжелинский, Ашинский, Катав-Ивановский, Каслинский, Кизильский, Октябрьский, Троицкий, Кунашакский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский и Агаповский районы. Эти территории получат от 5 до 10 машин.