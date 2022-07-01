В Челябинской области продолжается работа по догазификации населенных пунктов

Фото: правительство Челябинской области

Алексей Текслер принял участие в заседании штаба по догазификации, которое провел вице-премьер Правительства РФ Александр Новак. Губернатор Челябинской области доложил о том, как проходит догазификация в регионе, а также высказал ряд предложений по вопросу «запертых» газораспределительных станций (ГРС).

В своем докладе Алексей Текслер сообщил о том, что, помимо догазификации, в Челябинской области реализуется региональная программа газификации, и за последние несколько лет ее финансирование увеличено в два раза. На строительство газопроводов и газовых сетей в этом году муниципалитетам направляется 1 млрд рублей (в виде субсидий). Будет проложено порядка 400 км сетей, в том числе в 16 ранее негазифицированных поселках. Продолжается работа по догазификации газифицированных населенных пунктов.

Для ускорения процесса подключения домовладений в регионе увеличили субсидию на компенсацию части затрат на приобретение внутридомового газового оборудования для льготной категории граждан с 60 до 100 тысяч рублей; освободили от уплаты налога на имущество газораспределительные организации, реализующие мероприятия по догазификации домовладений.

В регионе 12 ГРС, у которых нет свободной мощности для подключения потребителей. По ним совместно с ПАО «Газпром» утверждены технические решения, которые должны быть реализованы в течение года. Алексей Текслер обратился с просьбой ускорить сроки:

- Мероприятия расписаны до конца года, просьба их максимально ускорить, потому что до сих пор наши газораспределительные организации вынуждены отклонять заявки от населения на догазификацию - около 3000 заявок отклоненных. Чтобы количество отклоненных заявок уменьшилось и не нарастало, необходимо все эти технические мероприятия завершить в ближайшее время.