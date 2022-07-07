Сеть не выдержала: в Челябинске из-за проблем с электричеством загорелся 16-этажный дом

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске ранним утром 7 июля произошел пожар в 16-этажном доме. В здании на улице Энгельса загорелась квартира на пятом этаже.

По тревоге к высотке отправили сразу 9 пожарных машин.

Людям помощь спасателей не понадобилась. 20 жильцов эвакуировались еще до прибытия пожарных. Не пострадал и самостоятельно вышел на улицу и хозяин горящей квартиры.

Огонь успел распространиться на 4 квадратных метра, но его быстро потушили, не дав пожару перекинуться на соседние квартиры. Точную причину возгорания сейчас выясняют.

— Наиболее вероятно, что из-за перегрузки электросети электрооборудованием произошло короткое замыкание с последующим горением, — рассказали в региональном ГУ МЧС.

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