В центре Челябинска снесут жилые дома ради строительства нового квартала

В городе проведут аукцион, чтобы выбрать застройщика нового квартала
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске снесут старые дома и гаражи, чтобы построить новый жилой квартал.
В мэрии приняли решение о комплексном развитии территории в границах улиц Пушкина, Тимирязева, Свободы и Плеханова. Чиновники планируют очистить для строительства участок площадью 1,2 гектара. На нем сейчас располагаются гаражи и два старых жилых здания: дом на улице Свободы №82А и аварийный дом №69 на улице Пушкина.
На участке планируют возвести новые многоэтажки. Кто займется строительством, определят с помощью аукциона. На работу у застройщика будет 7 лет.
Ранее в Челябинске подготовили проект планировки нового квартала. По нему в будущих многоэтажках должны сразу выделить помещения для детского сада, а для автомобилей жильцов построить подземную парковку.
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