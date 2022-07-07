На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века

Фото: предоставлено организаторами

В этом году на новой, более компактной площадке, организаторы мероприятия приготовили множество интересных локаций, конкурсов и экспонатов.

Одновременно с такими традиционными мероприятиями, как конкурс юрт и подворий, приехавших на Сабантуй, ждет многообразие национальной кухни – всего в юртах будет представлено около 100 национальных блюд (башкирские, татарские и казахские). Отметим, что самому старинному рецепту Сабантуя 200 лет. «Шушбере» - оригинальные пельмени, отваренные на воде и обжаренные на большом количестве жира представит Красноармейский район.

Фото: предоставлено организаторами

Также гости праздника смогут окунуться в обрядовую культуру татарского, башкирского и казахского народов.

«В этом году нами объявлен конкурс на лучшее представление обрядовой культуры, - рассказывает подробности директор Дома дружбы народов Челябинской области Юлия Лапидус. - Гостям праздника предстоит постичь таинство перерезания пут у ребенка (на первые шаги), увидеть обряд «открывание лица невесты», узнать подробности обряда «Кот койоу» - излечивание от икоты с помощью заговора».

На площадке «Городок юрт» будет действовать музей национального быта под открытым небом. Участники Сабантуя представят более 300 предметов татарского, башкирского и казахского быта: старинные сундуки, вышитые полотенца, национальные костюмы, охотничьи снасти, лоскутные одеяла, домотканные коврики, ручные мельницы, маслобойки, старинную посуду, ткацкие станки.

Но, наверное, самые настоящие сокровища привезут гости из Верхнего Уфалея. Руководитель татарского культурного центра «Мирас» Реда Сабирова привезет на областной Сабантуй сразу же 6 священных книг – Коранов. В их числе, помимо современного, Коран с золотым оплетением, который был издан минимальным тиражом в честь 1000-летия Казани, и семейная реликвия – Коран начала 19 века с рукописными пометками и дополнениями далеких предков семьи.

«Этот Коран передавался в нашей семье из поколения в поколения, - рассказывает Реда Мавлетзяновна, - более того, дом моих предков в Башкирии в прошлом веке сгорел практически полностью. А этот Коран пламя даже не коснулось. Его нашли на пепелище целым».

Фото: предоставлено организаторами

Музыкальное наполнение праздника составят выступления артистов из республики Башкортостан, Республики Татарстан, Заслуженных артистов республики Татарстан Челябинской области. И, конечно, в концертной программе примут участие самодеятельные творческие коллективы и солисты из Челябинской области.

В течение дня пройдут14 мастер-классов, где гости смогут научиться плести пояса, изготавливать национальные украшения, плести кнут, кожевенному делу и чеканке монет.

Любителей спортивных состязаний приглашают поболеть за настоящих батыров, которые примут участие в соревнованиях по национальной борьбе на поясах «Кореш». Главный судья соревнований - заслуженный тренер России Морис Юсупов.

Не обойдут стороной праздник торговая ярмарка и площадка национальных забав. А необычной изюминкой Сабантуя-2022 станет демонстрационный полет ЯК-52 и выставка авиатехники, представленные ДОСААФ.

Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры Челябинской области, ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской области», Конгресс татар Челябинской области, Башкирский Куралтай. Областной Сабантуй проводится при поддержке Губернатора Челябинской области А.Л. Текслера.

Как добраться до праздничной площадки?

- на машине - выезд из города по Троицкому тракту, проезжая пост ГАИ (слияние с меридианом), засекаете на одометре 9 километров. Далее поворачиваете на развязке направо на Еткуль. Проехав развязку, снова засекаете 5 км, далее смотрите большой билборд Сабантуй со стрелкой;

- на автобусах - № 140 и № 187, от областной больницы;

- маршрутка № 302 от ж/д-вокзала.