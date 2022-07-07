Работа будет стоить 2,7 млрд рублей: Алексей Текслер объяснил, что сделают с водопроводом Копейска в ближайший год

В Копейске собираются реконструировать водопровод и очистные сооружения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В обновление водопровода и канализации в Копейске вложат 2,7 млрд рублей. Заявку Челябинской области на реконструкцию сетей ЖКХ одобрил зампредседателя российского правительства Марат Хуснуллин. Проект ремонта на заседании комиссии по региональному развитию представлял губернатор Алексей Текслер.

По славам главы региона, обновление сетей улучшит жизнь 147 тыс. копейчан, которые уже не первый десяток лет сталкиваются с проблемами из-за устаревшего оборудования и аварийных труб.

— Сегодня мощности существующих очистных сооружений недостаточно, также наблюдается высокий уровень износа систем водоснабжения, — рассказал Алексей Текслер. — Предлагаемые проекты реконструкции систем водоснабжения прошли одобрение Фонда содействия реформированию ЖКХ. К концу следующего года эти проекты завершим.

В Копейске в этом и следующем году планируют реконструировать почти 6 километров канализационного коллектора. Одновременно в шесть раз увеличат мощность очистных сооружении на озере Курлады. Кроме того, обновят водопровод Челябинск-Копейск и построят на нем новую насосную станцию.

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