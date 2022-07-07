Аттракцион невиданной щедрости: челябинцев целый день будут бесплатно катать на каруселях

Челябинцев решили порадовать в праздник семьи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В трех челябинских парках 8 июля посетителей будут бесплатно катать на аттракционах. К акции в честь Дня семьи, любви и верности присоединились Горсад имени Пушкина, ЦПКиО имени Гагарина и Сад Победы. С 11:00 до 21:00 семьи и влюбленные пары смогут там получить бесплатные билеты на карусели. Есть ограничения: каждому человеку выдадут максимум по три билета.

Праздновать День семьи собираются и на других челябинских площадках. Например, в Арт-сквере 8 июля в 17:00 начнется интерактивная программа с викторинами и конкурсами «Здоровье-твой выбор». А на следующий день там же устроят праздник с танцами, играми и мастер-классами. Он продлится с 14:00 до 16:00.

В Храма святителя Василия Великого 8 июля будут звонить в колокола, чествовать многодетных родителей и пожилых супругов.

А в челябинском зоопарке 8 июля проведут большой праздник для семей, в которых растут дети с ограниченными возможностями здоровья.

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