Темное прошлое полоскуна: енот месяц скитался по Челябинску, прежде чем начал терроризировать музей

После поимки енотихи объявились ее хозяева Фото: Олег ЗОЛОТО

Самка енота-полоскуна, которую с титаническим трудом изловили в «Немузее мусора», больше месяца бродила по челябинскому северо-западу. Это выяснилось уже после того, как енотиху заставили выбраться из вентиляционной шахты многоэтажки и увезли в приют для животных.

Как сообщает Hornews.com, челябинцы на улицах снимали необычного зверька на телефон, но подойти не решались. Еще в мае енотиху заметили около дома №364 на проспекте Победы — в километре от «Немузея».

Зоологи с самого начала подозревали, что енотиха домашняя. Она не слишком-то боялась людей, не удивлялась клеткам. Вдобавок в Челябинской области еноты-полоскуны не водятся, просто так из леса животное прийти не могло. Теперь версия экспертов подтвердилась: на связь с «Немузеем» вышли люди, назвавшиеся хозяевами енотихи. Они заявили, что питомица сбежала из дома.

Напомним, мохнатая гостья заставила изрядно поволноваться челябинцев. Сотрудники арт-пространства «Немузей мусора» больше недели слышали странные шорохи в стенах. Сперва они думали, что по вентиляции многоэтажного дома гуляют крысы. Но потом увидели сквозь щель в стене, что зверь для крысы слишком большой и пушистый.

Енотиху пытались выманить из вентиляции приманкой — не вышло. Сотрудники службы спасения семь раз пробовали изловить четвероногую пришелицу, но потерпели сокрушительный провал.

Пока людей не было рядом, енотиха выбиралась из укрытия и наводила в арт-пространстве свои порядки. Даже съела дорогих червей, которых на экскурсии демонстрировали посетителям.

В конце концов хитрую енотиху удалось ночью заманить в ловушку. Поимку беглянки сняли скрытой камерой.

Сейчас енотиха на лечении. Ветеринар Карен Даллакян заметил, что за время путешествий по вентиляции она успела ободрать спину.

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