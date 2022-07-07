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Экономика7 июля 2022 11:22

«Все будет зарядись»: в Челябинске производят заправки для электромобилей

Уже сейчас в регионе больше 200 электромобилей
Егор ПОБЕРЕЙ
Егор ПОБЕРЕЙ
Такая заправка для электромобилей создана на челябинском предприятии.

Такая заправка для электромобилей создана на челябинском предприятии.

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Электротранспорт – уже давно не что-то из фантастических фильмов. «Теслы» и прочие машины, работающие «от розетки» рассекают по Челябинску и области. Теперь специально для них планируют отрывать электрозаправки. Их сейчас производят на заводе «Электромашина» в Челябинске. 7 июля его посетил губернатор Алексей Текслер.

- В стране производителей зарядных станций с характеристиками 150 КВ и выше нет. Наше предприятие единственное. И вы знаете, в целом наш автопром все больше и больше начинает ориентироваться на электромобили и электротранспорт развивается, и ему нужны быстрые зарядные станции, - рассказал губернатор Алексей Текслер.

В Челябинске уже есть 31 электрозаправка. Их начали внедрять ещё в 2019 году. Количество автомобилей в регионе сейчас порядка 200 и будет только расти. Потребитель есть.

Пробную зарядную базу планируют организовать на пересечении Копейского шоссе и улицы Машиностроителей. По задумке создателей, там развернется целый высокотехнологичный шоурум с кафе и технопарком - это чтобы посетители не скучали, пока заправляется их машина. Увидеть наличие свободных мест можно будет через мобильное приложение.

Губернатор Челябинской области оценил импортозамещение для автопрома.

Губернатор Челябинской области оценил импортозамещение для автопрома.

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Партнера для организации бизнеса по электрозарядке у предприятия пока нет. Но в будущее смотрят с оптимизмом.

- Все будет зарядись, - с улыбкой объявил Леонид Зелепухин, директор по стратегическому и инновационному развитию предприятия.

Одно из главных слов, подготовленной для губернатора презентации, - импортозамещение. И это один из главных приоритетов «Электромашины». Работают они не только над заправкой, но над электродвигателями, системой освещения и другими технологиями, которые сейчас уже используются ведущими компаниями страны. Например, детали есть в топовых электропоездах вроде «Ласточки».

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