«Все будет зарядись»: в Челябинске производят заправки для электромобилей

Такая заправка для электромобилей создана на челябинском предприятии. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Электротранспорт – уже давно не что-то из фантастических фильмов. «Теслы» и прочие машины, работающие «от розетки» рассекают по Челябинску и области. Теперь специально для них планируют отрывать электрозаправки. Их сейчас производят на заводе «Электромашина» в Челябинске. 7 июля его посетил губернатор Алексей Текслер.

- В стране производителей зарядных станций с характеристиками 150 КВ и выше нет. Наше предприятие единственное. И вы знаете, в целом наш автопром все больше и больше начинает ориентироваться на электромобили и электротранспорт развивается, и ему нужны быстрые зарядные станции, - рассказал губернатор Алексей Текслер.

В Челябинске уже есть 31 электрозаправка. Их начали внедрять ещё в 2019 году. Количество автомобилей в регионе сейчас порядка 200 и будет только расти. Потребитель есть.

Пробную зарядную базу планируют организовать на пересечении Копейского шоссе и улицы Машиностроителей. По задумке создателей, там развернется целый высокотехнологичный шоурум с кафе и технопарком - это чтобы посетители не скучали, пока заправляется их машина. Увидеть наличие свободных мест можно будет через мобильное приложение.

Губернатор Челябинской области оценил импортозамещение для автопрома. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Партнера для организации бизнеса по электрозарядке у предприятия пока нет. Но в будущее смотрят с оптимизмом.

- Все будет зарядись, - с улыбкой объявил Леонид Зелепухин, директор по стратегическому и инновационному развитию предприятия.

Одно из главных слов, подготовленной для губернатора презентации, - импортозамещение. И это один из главных приоритетов «Электромашины». Работают они не только над заправкой, но над электродвигателями, системой освещения и другими технологиями, которые сейчас уже используются ведущими компаниями страны. Например, детали есть в топовых электропоездах вроде «Ласточки».

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