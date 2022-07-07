Грабитель «заминировал» челябинскую авиабазу Шагол

Челябинец пригрозил взорвать аэродром Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске поймали очередного телефонного террориста. Он сообщил о минировании военной авиабазы Шагол.

Подозреваемый — 44-летний житель Челябинска, родившийся в Украине. У него есть судимости за кражу, разбой, грабеж и угон машины.

— Заведомо ложное сообщение о факте подрыва он оставил в состоянии алкогольного опьянения и сопровождал лозунгами запрещенных в России экстремистских организаций УНА-УНСО и «Правый сектор», — рассказали в региональном УФСБ.

Мужчину задержали, он уже признал свою вину. В отношении челябинца собираются возбудить уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте. Ему грозит штраф от 500 до 700 тыс. рублей или лишение свободы сроком до 7 лет.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ, Росгвардии и полиции совместными усилиями поймали студента-второкурсника, который сообщил о бомбе в ТРК «Гагарин-парк».

Обновлено.

В пресс-службе УМВД России по городу Челябинску сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Ему грозит от от трех до пяти лет лишения свободы.

— Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — добавили в полиции города.

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