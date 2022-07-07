Жители Челябинска несут игрушки к месту, где девятилетний мальчик разбился на велосипеде

Игрушки положили возле горки, с которой скатился девятилетний мальчик Фото: соцсети

Жители микрорайона «Твоя Привилегия» в Челябинске организовали стихийный мемориал на месте смерти девятилетнего мальчика. Накануне он разбился, скатившись с крутой горки на велосипеде. Рядом с этой горкой и появились мягкие игрушки.

Напомним, трагедия случилась 6 июля в ЖК «Твоя Привилегия». Девятилетний Артем скатился с крутой горки на велосипеде, упал и ударился головой. Мальчик потерял сознание, очевидцы пытались вызвать ему скорую, но медики отказывались ехать. Врачи появились только через 40 минут.

Пострадавшего школьника увезли в областную больницу, но было уже поздно. Мальчик скончался. Сейчас жители микрорайона собирают деньги на похороны мальчика. По их словам, Артем был единственным сыном в семье, мать воспитывала его одна.

Оказалось, что жители поселка Западный, куда входит ЖК «Твоя Привилегия», уже много раз жаловались на работу медиков. Сейчас в инциденте разбирается минздрав и прокуратура.

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