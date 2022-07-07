«Построят у нас под носом очередную "Пятерочку"»: в Парковом-2 начали разбирать построенный в прошлом году сквер

Разобрали прорезиненную дорожку и тротуар. Фото: читатель КП

В челябинском микрорайоне Парковый-2 начали разбирать новый сквер на улице Петра Сумина. Перепахали часть прорезиненной велодорожки, разобрали тротуарную плитку. Все дело в том, что застройщик выиграл суд и теперь затеял там стройку.

— Изначально эти дорожки проложили чуть дальше в надежде, что проблему с землей решат. Теперь построят у нас под носом очередную «Пятерочку», — возмущается читатель КП Алена. — Потом работу продолжили.

— Как сказали геодезисты, которые сейчас работают над границами сквера, та часть которую снесли была незаконно занята. Суд наша управляйка проиграла. Теперь ждем очередное К&Б и еще что-то в этом роде. Геодезисты работают от нашей управляющей компании, — пишет Евгений в сообществе «Парковый 2 | Микрорайон | Челябинск».

— Да вообще ужас, вложены не малые деньги и так бездушно все содрать. Зачем нам еще один алкомаркет, — пишет Любовь.

Как рассказали читатели КП, сегодня на месте приезжали люди в форме, похожую на прокурорскую. Но в надзорном ведомстве ответили, что их сотрудники туда не выезжали. Также мы направили запрос в полицию.

— Пришли люди в форме, остановили работу. Вызвонили бригадира, разбирались долго, — рассказала КП-Челябинск жительница микрорайона Алена.

Сегодня в Парковом-2 были замечены люди в форме. Фото: читатель КП

Сквер на улице Петра Сумина — совместный проект мэрии Челябинска и застройщика — «АПРИ Флай Плэнинг». Часть денег на его строительство выделили из городской казны. А когда все было готово, выяснилось, что ранее тот же застройщик продал землю двум частникам. Таким, часть сквера «залезла» на чужую землю.

Когда о продаже узнали в мэрии, чиновникам это сильно не понравилось, они потребовали не урезать площадь сквера и вернуть эти два участка. Вот только новые собственники делать это отказались наотрез.

Теперь между 18-этажным жилым домом и дорогой предприниматель решил построить отдельно стоящий офисный центр площадью 225 квадратных метров. В августе прошлого года мэрия не разрешала возводить новое здание, объяснив, что застройка в районе и без того плотная. И суд встал на сторону предпринимателей.

В целом ситуация довольно странная. Наши источники рассказали, что изначально Центральный район собирался заняться сквером только в 2021 году. Но вдруг на участок пригнали технику, территорию огородили. После выяснилось — делать сквер начал застройщик. В итоге летом 2020 года появился официальный проект.

Тогда же поставили забор поставили, что-то копали и кроили. Потом все надолго замерло, установленный забор покосился, хотя власти обещали сдать сквер к концу года. Рабочие вернулись только в 2021 году, когда еще снег не сошел. И жители соседних домов с недоумением наблюдали, как плитку и асфальт кладут в промерзлую и мокрую землю.

КП-Челябинск будет следить за развитием событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru