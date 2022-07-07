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Общество7 июля 2022 13:52

Пора доставать купальники: на выходных в Челябинскую область вернется теплая погода

В выходные в Челябинской области потеплеет до +30°С
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
В выходные, 9 и 10 июля, будет жарко и почти безветренно

В выходные, 9 и 10 июля, будет жарко и почти безветренно

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Последний день рабочей недели и грядущие выходные порадуют челябинцев теплой погодой. По данным челябинского гидрометцентра, в пятницу будет +26..+28, переменная облачность, слабый дождь. Ветер северной четверти 4-9 м/с.

В субботу и воскресенье переменная облачность, преимущественно без осадков, +28..+30 днем, ночью будет прохладно +13.+15. Ветер неустойчивый 1-6 м/с.

Аналогичная ситуация будет по всей области, с той лишь разницей, что в пятницу возможны грозы, а сегодня ночью в горах и низинах похолодает до +6.

Так что можно доставать купальники и идти на пляж! Если соберетесь в лес, одевайтесь правильно — в регионе клещи стали чаще кусать людей, пострадали уже 15 тыс. человек.

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