Будут тренироваться более 2,8 тыс. студентов: каток УралГУФК в Челябинске построят к концу 2023 года

Крытый каток откроется к концу 2023 года. Фото: документация проекта.

Ледовую арену УралГУФК площадью 5,6 тыс. кв. м. возведут к концу 2023 года. На ней будут тренироваться студенты и заниматься детские секции, также она станет площадкой соревнований местного уровня по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. Трибуна для зрителей рассчитана на 200 мест, в том числе для посетителей с ограниченными возможностями.

— Проректор Уральского государственного университета физической культуры Семен Михайлов отметил, что строительство катка позволит на регулярной основе наладить учебно-тренировочный процесс вуза для более 2,8 тыс. студентов, — цитирует в пресс-службу вуза ИА «Уральский меридиан».

Строительство начнут в ближайшее время.

СПРАВКА КП

Проект крытого катка был представлен на публичных слушаниях 28 апреля. Обсуждения получились настолько жаркими, что закончились дракой между активистами и депутатом Тракторозаводского района Александром Павлюченко. 10 июня противники строительства катка в лесу перекрыли въезд спецтехнике, после организатора акции привлекли к ответственности.

Речь идет о появлении в перспективе целого спортивно-оздоровительного кластера на пересечении улиц Академика Макеева, 250-летия Челябинска и Героя Родионова. До 2030 года возведут крытый каток, оздоровительный комплекс с бассейном на 50 метров, медико-восстановительный центр, сделают открытое футбольное поле с легкоатлетическим комплексом, экотропы для прогулок и лыжного спорта. Подробнее о проекте — в нашем материале.

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