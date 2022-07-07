Резко начал перестраиваться: на Комсомольском проспекте автомобиль влетел в остановку

Volkswagen Polo после столкновения. Фото: ГИБДД Челябинска

На Комсомольском проспекте в Челябинске столкнулись Volkswagen Polo и Opel Astra, в результате чего последний отлетел в остановку. ДТП произошло около 10:40 в четверг, 7 июля.

Как сообщили КП-Челябинск в ГИБДД города, Opel ехал по второй полосе, резко повернул налево при перестроении и столкнулся с Polo, который ехал позади в третьей полосе. В результате столкновения Opel отбросило к остановке.

— Машина наехала на бордюрный камень наехал, не повредив ее. На остановке в этот момент никого не было, — рассказали в ГИБДД.

С места ДТП на скорой увезли 38-летнюю водителя Opel и 34-летнего пассажира Volkswagen. Как отметили в Госавтоинспекции, их жизни и здоровью ничего не угрожало.

В Челябинске участились ДТП на остановках. Напомним, недавно «пятнашка» после столкновения с «Грантой» вылетела с дороги на тротуар и врезалась в остановочный пункт «ТЭЦ-1» на Копейском шоссе в Челябинске. Двоих пострадавших с места происшествия увезли в больницу. А в начале года произошло две смертельных аварии на остановке «Поселок Бабушкина», в обоих случаях погибшие были пешеходами.

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