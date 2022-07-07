Взяли на пробу: челябинский «Трактор» подписал контракты еще с двумя игроками

Хоккеисты проведут с командой предсезонные сборы. Фото: ХК «Трактор»

Челябинский «Трактор» подписал пробные контракты с вратарем Ильей Проскуряковым и нападающим Михаилом Котляревским. Как сообщает пресс-служба клуба «черно-белых», хоккеисты пройдут с командой предсезонные сборы.

35-летний Илья Проскуряков — воспитанник сургутского «Олимпийца» и магнитогорского «Металлурга». Дебютировал в КХЛ в составе «сталеваров» в сезоне 2008/2009. Тогда он стал бронзовым призером и был выбран лучшим новичком сезона Континентальной хоккейной лиги. Хоккеист сменил несколько клубов: играл за столичный ЦСКА, челябинский «Трактор», «Адмирал» во Владивостоке, нижегородское «Торпедо», ханты-мансийскую «Югру», «Сочи» и рижское «Динамо». Сезон 2018/2019 голкипер провел в чемпионате Германии, где выходил на лед в составе «Крефельда».

— Прошедший сезон Проскуряков провел в тольяттинской «Ладе». В межсезонье-2022 голкипер перешел в воронежский «Буран», после чего подписал пробный контракт с «Трактором», — рассказали в пресс-службе «черно-белых».

25-летний Михаил Котляревский родился в Чите, там же начал заниматься хоккеем. На профессиональном уровне дебютировал в составе ангарского «Ермака». В 2015-м году перебрался в уфимский «Салават Юлаев», выступал за команды системы: «Батыр», «Толпар» и «Торос». В составе уфимцев дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в матче против новокузнецкого «Металлурга». Помимо «Салавата Юлаева» в КХЛ выступал за команды «Спартак», «Адмирал» и «Сочи».

— Имеет большой опыт игры в ВХЛ, где помимо «Тороса» выходил на лед в составе воскресенского «Химика» и «Металлурга» из Новокузнецка, — рассказали в ХК «Трактор».

Ранее челябинский «Трактор» подписал пробный контракт с молодым форвардом «Югры» 18-летним Ярославом Яппаровым.

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