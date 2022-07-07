В Челябинске одобрили проект строительства храма за стелой с Лениным

Согласно проекту, храм будет прямо за стелой с Лениным. Фото: google.ru/maps

Проект строительства православного храма на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чайковского в Челябинске прошел публичные слушания. Обсуждение прошло в четверг, 7 июня, в Доме архитектора.

Напомним, возвести новую церковь предложил приход челябинского храма Иерусалимской иконы Божией Матери. По проекту, она будет вмещать 250 прихожан. Рядом с ним планируют разместить иконную лавку со звонницей и двухэтажный дом для священнослужителей, в который встроят собственную газовую котельную. Площадь храма составит около 300 квадратных метров, а дома с котельной — около 800 квадратных метров.

Чтобы начать строительство, придется изменить статус земельных участков и потеснить автозаправку с части арендуемой ей территории. Сейчас на этом месте находится автостоянка.

На публичных слушаниях рекомендовали одобрить проект. Окончательный вердикт будет вынесен на комиссии и подписано главой города Натальей Котовой.

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