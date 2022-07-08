Избил кирпичом: в Челябинской области рецидивист напал на продавщицу в магазине

Нападение произошло в магазине на улице Ленина в Карталах Фото: Андрей КАРА

В Карталах покупатель напал на сотрудницу магазина.

Мужчина поссорился с продавщицей, вспылил и вышел на улицу. Как оказалось, это он сделал только для того, чтобы вооружиться. Вскоре горожанин вновь ворвался в магазин с кирпичом в руке и несколько раз ударил им женщину.

После этого агрессор украл мобильный телефон и часы 37-летней пострадавшей.

Полицейским удалось разыскать подозреваемого. Это оказался 31-летний мужчина, неоднократно судимый и нигде не работающий.

— Похищенный гаджет злоумышленник продал за бутылку алкоголя, а часы выкинул, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Сотрудники полиции не остановились на достигнутом: у них получилось найти и изъять украденный телефон. После следственных мероприятий его обещают вернуть законной владелице.

Напавшего на женщину карталинца отправили в изолятор временного содержания. В отношении него возбудили уголовное дело о разбое.

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