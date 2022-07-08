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Общество8 июля 2022 4:38

Накопили: на банковских счетах жителей Челябинской области обнаружили полтриллиона рублей

Жители Челябинской области держат на банковских счетах 500 млрд рублей
Елена КОЛЧИНА
На счетах южноуральцев накопилось 0,5 триллиона рублей

На счетах южноуральцев накопилось 0,5 триллиона рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Челябинской области доверили банкам 523 миллиарда рублей. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

В аналогичном периоде прошлого года на счетах южноуральцев хранилось на 6% меньше средств.

— С февраля наблюдался отток средств населения из банков на фоне санкций. Однако уже с апреля начался приток средств вкладчиков, — сообщили в ЦБ. Там уточнили, что вернуть вкладчиков банкам помогло увеличение ставок по вкладам.

Аналитики подсчитали, что жители Челябинской области чаще всего держат свои сбережения в рублях. С начала года объем рублевых вкладов в регионе вырос на 2%.

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