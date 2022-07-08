Накопили: на банковских счетах жителей Челябинской области обнаружили полтриллиона рублей

На счетах южноуральцев накопилось 0,5 триллиона рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Челябинской области доверили банкам 523 миллиарда рублей. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

В аналогичном периоде прошлого года на счетах южноуральцев хранилось на 6% меньше средств.

— С февраля наблюдался отток средств населения из банков на фоне санкций. Однако уже с апреля начался приток средств вкладчиков, — сообщили в ЦБ. Там уточнили, что вернуть вкладчиков банкам помогло увеличение ставок по вкладам.

Аналитики подсчитали, что жители Челябинской области чаще всего держат свои сбережения в рублях. С начала года объем рублевых вкладов в регионе вырос на 2%.

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