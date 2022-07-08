Учиться дорого, но есть скидки: сколько денег нужно, чтобы поступить в вуз в Челябинске

Одними из самых "экономных" оказались профессии юриста и экономиста Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родителям челябинских абитуриентов, поступающих в вузы на платной основе, придется затянуть пояса. Год обучения обойдется в 120-260 тыс. рублей. Впрочем, есть возможность получить скидку.

Данные о стоимости учебы для студентов в 2022-2023 годах собрали аналитики региональной Контрольно-счетной палаты. По их подсчетам, самые дорогостоящие специальности в Челябинске — дизайнер, дирижер и стоматолог.

За обучение дизайну в ЮУрГУ просят 262 тыс. рублей в год. При этом ни одного бюджетного места на этом направлении нет.

В Челябинском государственном институте культуры берут по 248 тыс. рублей за обучение дирижированию и музыкально-инструментальному искусству. Но здесь у абитуриентов есть небольшой шанс: на обе специальности выделили 23 бюджетных места.

За приобретение прибыльной профессии стоматолога тоже придется отдать немало денег. Год учебы в ЮУГМУ обойдется в 205 тыс. рублей. Только 14 человек смогут поступить бесплатно.

В список самых дорогих специальностей попали также «Землеустройство и кадастры», «Ракетные комплексы и космонавтика» и «Физическая культура». За обучение всем им в ЮУрГУ требуют по 186 тыс. рублей в год.

В ЮУГМУ нужно заплатить по 184 тыс. рублей, чтобы поступить на «Лечебное дело» и «Педиатрию».

А в ЧелГУ за 174 тыс. рублей в год готовы подготовить специалиста по наноинженерии.

Минимальная стоимость обучения в этом году в ЮУрГГПУ. Будущим педагогам потребуется по 120 тыс. рублей в год.

В ЧелГУ меньше всего (125 тыс. рублей) стоит обучение прикладной математике и информатике.

Относительно экономными оказались три популярных направления подготовки. Будущих юристов, экономистов и специалистов по госуправлению принимают на учебу за 125 тыс. рублей в ЧелГУ и РАНХиГС, и за 132 тыс. рублей в ЮУрГУ.

Как сэкономить при поступлении на платной основе? Два челябинских университета, ЧелГУ и ЮУрГУ, предоставляют абитуриентам-платникам скидки за удачно сданные экзамены: ЕГЭ или дополнительные вступительные испытания в вузах.

В ЮУрГУ размер скидки варьируется от 15% до 30%. Почти на треть плату можно снизить, набрав 240 баллов за ЕГЭ или 160 баллов на творческом конкурсе.

В ЧелГУ разброс скидок больше: от 10% до 50%. Учиться за полцены смогут те, кто сдал два дополнительных экзамена на 180 баллов или, на некоторых специальностях, три экзамена на 250-290 баллов.

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