Алексей Текслер и Наталья Котова поздравили челябинцев с Днем семьи, любви и верности

Праздновать День семьи, любви и верности в Челябинске будут два дня: 8 и 9 июля Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

8 июня в России отмечается день семьи, любви и верности. Челябинцев поздравила с особым днем мэр города Наталья Котова. Она отметила, что дата впервые отмечается в качестве официального российского праздника.

— Родители и дети, наши семьи, близкие — это самое дорогое, что у нас есть. Именно семья разделяет с нами радость счастливых моментов, помогает пережить трудности и преодолеть испытания. В семье нам дарят заботу, любовь и поддержку, — отметила Наталья Котова.

Горожанам мэр по традиции пожелала крепкого здоровья, семейного счастья и гармонии.

Также накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой поздравил южноуральцев, отпраздновавших золотую свадьбу – 60 лет брака.

— Мне кажется, что секрет прочных и долгих семейных отношений прост — это любовь и верность, они неотделимы от понятия «семья». Поэтому храните ваши чувства, берегите своих близких, — поздравил жителей области губернатор.

День семьи, любви и верности в Челябинске будут праздновать два дня: 8 и 9 июля 2022 года. И программа рассчитана на то, чтобы пары или семьи с детьми могли отдохнуть. Рассказываем, как пройдет День Петра и Февронии.

В праздничный день принято вспоминать истории знакомств. Анастасия и Алексей Киселевы познакомились ночью в такси. Она была лохматая, ненакрашенная и злая. А он влюбился с первого взгляда.

А еще у нас есть подборка нетипичных историй о тех, кто после распада семьи смогли воскресить чувства и вновь воссоединиться. Три челябинки рассказали о том, как снова вышли замуж за своих бывших супругов.

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