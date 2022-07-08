Не повезло: браконьеры пробрались в нацпарк в Челябинской области, но попали в ловушку

Фото: нацпарк "Таганай"

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области поймали двух браконьеров. Жители Кусы и поселка Александровка ловили ручьевую форель, которая занесена в Красную книгу. Им удалось выудить 17 редких рыб.

Но на обратном пути к машине рыбаков ждал сюрприз. Их встречали инспекторы нацпарка.

Пробираясь к реке Большой Киалим, браконьеры попали в фотоловушку – скрытую камеру, установленную в лесу. Сотрудники «Таганая» увидели на кадрах записи людей с удочками и по следам разыскали тропу браконьеров.

Мужчины признались, что знали о запрете на рыбалку на заповедной территории, но понадеялись, что повезет, и нарушение останется незамеченным.

— На месте был оформлен протокол. Материалы по факту незаконной ловли переданы в полицию для возбуждения уголовного дела. — рассказал о результатах рыбацкого «невезения» замдиректора «Таганая» по охране Павел Юмин.

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