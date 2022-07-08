Месяц без спадов: в Челябинской области не снижается заболеваемость коронавирусом

За сутки 4 пациента скончались от коронавируса Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 89 новых случаев коронавируса, в том числе заболели трое детей школьного возраста.

Весь последний месяц заболеваемость в регионе сохранялась на одном уровне. Каждый день с 8 июня Covid-19 диагностировали у 87-96 человек.

По данным регионального министерства здравоохранения к 8 июля, на лечении остаются 1 423 больных коронавирусом жителя Челябинской области. За сутки от ковидной пневмонии умерли 4 пациента.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировал у 335 365 южноуральцев.

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