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Общество8 июля 2022 6:33

В Челябинске раскрыли банду валютчиков, которая выводила миллионы за рубеж

Преступная группа заключала фиктивные контракты
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
За рубеж вывели около 45 тыс. евро, что равно 4 млн рублей

За рубеж вывели около 45 тыс. евро, что равно 4 млн рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фиктивные контракты, подставное лицо и несуществующее оборудование: такую схему использовала банда валютчиков для незаконного вывода денег за рубеж. Они перевели на счета иностранцев более 45 тыс. евро, что в рублевом эквиваленте составляет более 4 млн. Махинации раскрыли сотрудники челябинской таможни и завели уголовное дело.

— Подозреваемые в незаконном совершении валютных операций по выводу денежных средств в иностранной валюте предоставляли недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, — рассказал заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов.

Сейчас устанавливают всех участников преступной группы, им грозит до 5 лет лишения свободы.

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