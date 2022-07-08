В Челябинске раскрыли банду валютчиков, которая выводила миллионы за рубеж

За рубеж вывели около 45 тыс. евро, что равно 4 млн рублей
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фиктивные контракты, подставное лицо и несуществующее оборудование: такую схему использовала банда валютчиков для незаконного вывода денег за рубеж. Они перевели на счета иностранцев более 45 тыс. евро, что в рублевом эквиваленте составляет более 4 млн. Махинации раскрыли сотрудники челябинской таможни и завели уголовное дело.
— Подозреваемые в незаконном совершении валютных операций по выводу денежных средств в иностранной валюте предоставляли недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, — рассказал заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов.
Сейчас устанавливают всех участников преступной группы, им грозит до 5 лет лишения свободы.
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