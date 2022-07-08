«На почве ревности»: в суд передали дело 14-летнего челябинца, нанесшего смертельный удар однокласснику

Оба мальчика и девушка, которую они не поделили, учились в кадетском классе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске закончили расследовать смерть 14-летнего мальчика. Одноклассника погибшего обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

— По версии следствия, обвиняемый в ходе ссоры на почве ревности, обладая навыками в контактных видах спорта, с силой нанес сверстнику удар в область шеи, — рассказала старший помощник прокуратора Челябинской области Наталья Мамаева.

От удара мальчик упал и вскоре умер.

Рассматривать уголовное дело будет Тракторозаводский районный суд Челябинска. Обвиняемому юноше грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, гибель подростка всколыхнула Челябинск в апреле этого года. Тело школьника случайно нашли в овраге прохожие.

Вскоре выяснилось, что мальчика ударил одноклассник, требуя, чтобы тот не общался с девушкой, которой оба школьника симпатизировали.

Другие подростки наблюдали за потасовкой и даже сняли ее на видео. Но когда от удара юноша без чувств упал на землю, ему не поспешили помочь. Вместо этого мальчика оставили лежать на улице. Обвиняемый позже признался, что требовал у погибшего деньги.

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