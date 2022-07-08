В Челябинске водитель погиб в лобовом ДТП, полиция ищет свидетелей

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске разыскивают очевидцев смертельного ДТП, которое случилось утром 2 июля на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Пионерской.

ВАЗ-2101 разворачивался на светофоре и столкнулся со встречным Mitsubishi Grandis. Иномарку после удара отбросило в сторону. Она остановилась, только врезавшись в столб.

Водитель ВАЗ в аварии получил тяжелые травмы и умер на месте происшествия.

В ГИБДД Челябинска попросили помочь выяснить обстоятельства аварии ее свидетелей и водителей, у которых ДТП попало на запись видеорегистратора. Связаться с полицейскими можно по номеру 728-61-14.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru