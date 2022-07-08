«Это просто бомба»: челябинский завод Роскосмоса презентовал двухэтажный трамвай

Так будет выглядеть «космический» трамвай Фото: пресс-служба Роскосмоса

Роскосмос презентовал модель двухэтажного трамвая, которую разработали на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области. Он сможет разгоняться до 100 км/час. Правда прокатиться на таком у обычных пассажиров вряд ли получится — трамвай будет колесить на космодроме «Восточный».

Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин назвал такой трамвай «легким метро». По его словам, в сцепке будут идти несколько вагонов «галактического» вида.

Проект трамвая Фото: пресс-служба Роскосмоса

— Это очень подходящий вид транспорта. Я от этой идеи точно не откажусь. Кроме пассажирских вагонов, мы делаем грузовую платформу для перевозки космических аппаратов. То, что мне показали наши разработчики из Усть-Катава — это просто бомба, — цитирует Дмитрия Рогозина пресс-служба Роскосмоса.

Трамвай соединит город Циолковский в Амурской области с космодромом Восточный. На первом этапе он будет ездить по существующей железнодорожной ветке, затем для него будет проложена специальная скоростная трасса.

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