«Это просто бомба»: челябинский завод Роскосмоса презентовал двухэтажный трамвай

Так будет выглядеть «космический» трамвай
Фото: пресс-служба Роскосмоса
Роскосмос презентовал модель двухэтажного трамвая, которую разработали на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области. Он сможет разгоняться до 100 км/час. Правда прокатиться на таком у обычных пассажиров вряд ли получится — трамвай будет колесить на космодроме «Восточный».
Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин назвал такой трамвай «легким метро». По его словам, в сцепке будут идти несколько вагонов «галактического» вида.
Проект трамвая
Фото: пресс-служба Роскосмоса
— Это очень подходящий вид транспорта. Я от этой идеи точно не откажусь. Кроме пассажирских вагонов, мы делаем грузовую платформу для перевозки космических аппаратов. То, что мне показали наши разработчики из Усть-Катава — это просто бомба, — цитирует Дмитрия Рогозина пресс-служба Роскосмоса.
Трамвай соединит город Циолковский в Амурской области с космодромом Восточный. На первом этапе он будет ездить по существующей железнодорожной ветке, затем для него будет проложена специальная скоростная трасса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Челябинске начали обкатку нового низкопольного трамвая
Вагон успели запечатлеть на улицах города (фото)
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
Сроки строительства метротрамвая в назвали в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru